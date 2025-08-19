Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittwochmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 36,78 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 36,78 EUR ab. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 36,54 EUR. Mit einem Wert von 36,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.012.861 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 37,83 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 2,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 12,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 194,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,950 EUR aus. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 27,93 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 06.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Commerzbank die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie nimmt Rally wieder auf - Montagsdelle fast ausgebügelt

Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab

Commerzbank-Analyse: Herabstufung für Commerzbank-Aktie von Deutsche Bank AG