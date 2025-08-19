Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 36,64 EUR.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 36,64 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 36,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.919.466 Commerzbank-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 37,83 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,25 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 12,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 65,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,950 EUR je Commerzbank-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 27,93 EUR.
Am 06.08.2025 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.
Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,49 EUR je Aktie.
