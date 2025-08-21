DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.712 +2,1%Nas21.489 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,51 -0,2%Gold3.370 +0,9%
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag im Minusbereich

22.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 36,70 EUR nach.

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 3,1 Prozent auf 36,70 EUR nach. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 36,26 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,52 EUR. Bisher wurden heute 2.723.501 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 37,95 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,41 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 12,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,950 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,93 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,52 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
