Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagmittag mit Abschlägen

22.09.25 12:12 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 31,70 EUR nach.

Commerzbank
31,60 EUR -0,78 EUR -2,41%
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 31,70 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,66 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 757.394 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 17,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,15 Prozent.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,956 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,27 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,86 Prozent zurück. Hier wurden 6,14 Mrd. EUR gegenüber 6,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

