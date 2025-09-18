DAX23.625 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,87 -1,0%Gold3.656 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Intel 855681 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Continental 543900 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon mit Rückkaufprogramm -- D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktie im Fokus

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag im Plus

19.09.25 12:06 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,60 EUR 0,34 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 32,48 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 32,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,47 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 726.815 Commerzbank-Aktien.

Bei 38,40 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 15,42 Prozent niedriger. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,20 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,956 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,27 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,29 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,52 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,14 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Commerzbank die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,50 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Commerzbank-Aktie im Minus: UniCredit kontrolliert 29 Prozent der Anteile

UniCredit-Aktie trotzdem leichter: 2027 noch mehr Gewinn erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Commerzbank AG

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen