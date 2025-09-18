Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 32,48 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 32,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,47 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 726.815 Commerzbank-Aktien.

Bei 38,40 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 15,42 Prozent niedriger. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,20 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,956 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,27 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,29 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,52 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,14 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Commerzbank die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,50 EUR im Jahr 2025 aus.

