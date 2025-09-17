Commerzbank Aktie News: Commerzbank verliert am Nachmittag

So bewegt sich Commerzbank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 31,50 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 31,50 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 31,28 EUR. Bei 32,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.361.296 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 17,97 Prozent niedriger. Bei 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 55,87 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,956 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,27 EUR an.

Commerzbank veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,52 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,14 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

