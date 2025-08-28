Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag mit Abschlägen

Kurs der Commerzbank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 32,16 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 32,16 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 31,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,13 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 242.105 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 16,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 12,50 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,955 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,84 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,29 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,52 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

