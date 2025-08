Commerzbank-Analyse: JP Morgan Chase & Co. verleiht Commerzbank-Aktie Overweight in jüngster Analyse

Aktienbewertung

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kian Abouhossein hat eine umfassende Analyse des Commerzbank-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung von einer starken Geschäftsentwicklung der Bank. Das nach oben geschraubte Gewinnziel für 2025 entspreche im Großen und Ganzen der Konsenserwartung.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Commerzbank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 31,66 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 14,72 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 682.910 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte die Commerzbank-Aktie um 106,6 Prozent. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzkennzahlen wird am 06.08.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 06:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 07:05 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.