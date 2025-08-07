DAX24.200 ±0,0%ESt505.341 +0,2%Top 10 Crypto16,02 +1,2%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.149 -0,5%Euro1,1648 -0,2%Öl66,73 +0,5%Gold3.388 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um Nulllinie -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Trump sieht keine Notwendigkeit für ein direktes Treffen zwischen Putin und Selenskyj vorab Trump sieht keine Notwendigkeit für ein direktes Treffen zwischen Putin und Selenskyj vorab
Deutsche Wohnen-Aktie im Plus: Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen profitiert von höheren Mieten Deutsche Wohnen-Aktie im Plus: Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen profitiert von höheren Mieten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung

COMPANY TALK/TKMS-Aufsichtsrat wird von Mutterkonzern dominiert

08.08.25 13:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,95 EUR 0,27 EUR 2,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

TKMS-Aufsichtsrat wird von Mutterkonzern dominiert Im künftigen Aufsichtsrat des Marineschiffbauunternehmens TKMS AG & Co. KGaA werden 6 von 10 Mitgliedern vom Mutterkonzern Thyssenkrupp AG gestellt. Ein weiteres Mitglied werde von der Krupp-Stiftung als größtem Anteilseigner kommen, sagte Konzernvorstandschef Miguel Lopez auf eine entsprechende Nachfrage in der außerordentlichen Hauptversammlung des Ruhrkonzerns. Man folge hier "gängiger Praxis"; ein Entsenderecht, wie es die Krupp-Stiftung bei Mutterkonzern habe, gebe es für TKMS nicht.

Wer­bung

Darüber hinaus soll dem Bund in der noch zu schließenden Sicherheitsvereinbarung ein Vorschlagsrecht für einen Aufsichtsratsvertreter zukommen. Die Arbeitnehmer werden im Aufsichtsrat nicht vertreten sein.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 07:35 ET (11:35 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
29.07.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
28.05.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
15.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
25.02.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
13.02.2025thyssenkrupp KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
28.05.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
16.05.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.05.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
26.07.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen