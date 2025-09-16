DAX23.426 +0,4%ESt505.386 +0,3%Top 10 Crypto16,19 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.649 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl67,96 -0,8%Gold3.665 -0,7%
Continental im Blick

Continental Aktie News: Continental macht am Mittwochvormittag Boden gut

17.09.25 09:27 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 71,78 EUR nach oben.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 71,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 72,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,28 EUR. Bisher wurden heute 11.433 Continental-Aktien gehandelt.

Bei 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 9,61 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 53,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,88 EUR je Continental-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 51,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,00 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,93 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen