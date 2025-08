D-Wave Quantum im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum springt am Nachmittag an

05.08.25 16:08 Uhr

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 8,4 Prozent im Plus bei 18,62 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,4 Prozent auf 18,62 USD. Zwischenzeitlich stieg die D-Wave Quantum-Aktie sogar auf 18,62 USD. Bei 17,58 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 1.435.903 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 20,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 10,42 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 95,97 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. D-Wave Quantum hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,11 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 509,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,46 Mio. USD in den Büchern gestanden. D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von D-Wave Quantum rechnen Experten am 06.08.2026. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,160 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie D-Wave Quantum Aktie im Aufwind: Quantensprung im Kurs - Platzt die Rally nach den Zahlen? Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ und Co. im Blick nach Boost-Aussagen von Microsoft-CEO D-Wave-Aktie fest: D-Wave Quantum forciert Entwicklung durch neue Initiative für kryogene Verpackungen

