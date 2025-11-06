D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag im Keller

DAX23.727 -1,3%Est505.608 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,70 -4,6%Nas23.055 -1,9%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1541 +0,4%Öl63,33 -0,4%Gold3.980 ±0,0%
So bewegt sich D-Wave Quantum

06.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 6,9 Prozent im Minus bei 28,87 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
25,53 EUR -1,79 EUR -6,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der D-Wave Quantum-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 6,9 Prozent auf 28,87 USD. Das Tagestief markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 28,76 USD. Bei 30,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 984.029 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 61,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 1,09 USD. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 2.548,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,18 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.04.2026 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

