D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 23,77 USD.

Im New York-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 23,92 USD. Bei 22,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 929.661 Stück.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 96,68 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 1,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 94,03 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 100,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,74 Mio. USD im Vergleich zu 1,87 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.04.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,209 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie bleibt weiter unter Druck nach Aktienverkauf durch CEO

D-Wave Aktie fällt trotz positiven Analystenstimmen: Lohnt sich der Kauf?

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Umsatz zieht kräftig an - Rote Zahlen bleiben