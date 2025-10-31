DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.653 +0,3%Bitcoin94.675 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.988 -1,3%
Notierung im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Einbußen

31.10.25 16:08 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 36,01 USD nach.

Das Papier von D-Wave Quantum befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 36,01 USD ab. In der Spitze büßte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 35,34 USD ein. Bei 36,04 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.274.972 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 22,97 Prozent niedriger. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 97,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte D-Wave Quantum die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,229 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

