D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum legt am Freitagabend zu

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 37,10 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die D-Wave Quantum-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 37,10 USD. Bei 37,15 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 36,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 3.066.214 Stück.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 20,64 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (0,98 USD). Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 3.704,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

D-Wave Quantum ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber -0,10 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,229 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen.

