DAX zieht an -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Kursentwicklung

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck reagiert am Mittwochmittag positiv

03.09.25 12:06 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck reagiert am Mittwochmittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 38,41 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
38,56 EUR -0,15 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 38,41 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 38,83 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 236.660 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 18,02 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,91 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,69 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,25 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 31.07.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 06.11.2026 dürfte Daimler Truck die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
09.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
13.06.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
09.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
08.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
04.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

