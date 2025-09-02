Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 38,50 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 38,50 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,83 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.982 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 15,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,09 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,69 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,25 EUR.

Daimler Truck gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,63 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

