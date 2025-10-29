DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,26 +1,2%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.474 +0,6%Euro1,1634 -0,2%Öl64,75 +0,5%Gold3.995 +1,4%
Deutsche Bank überrascht mit Rekordgewinn im Sommer

29.10.25 07:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,50 EUR 0,90 EUR 3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sieht sich nach Rekordergebnissen auf Kurs zu deutlich mehr Gewinn im laufenden Jahr. Nach einem Gewinnsprung zum Jahresauftakt und dem höchsten Halbjahresergebnis seit 2007 erzielte Deutschlands größtes Geldhaus im Sommer mit 2,4 Milliarden Euro seinen bisher höchsten Vorsteuergewinn in einem dritten Quartal seit mindestens 2007.

Wer­bung

Dank deutlich gestiegener Einnahmen, stabiler Kosten und weniger Rückstellungen für faule Kredite entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von knapp 1,6 Milliarden Euro und damit sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern (DAX) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Damit übertraf er klar die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Nach den ersten neun Monaten stehen unter dem Strich gut 4,8 Milliarden Euro Gewinn in den Büchern.

Konzernchef Christian Sewing sieht die Bank damit auf gutem Weg, im laufenden Jahr Erträge von rund 32 Milliarden Euro zu erzielen. "Mit Rekordergebnissen im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten haben wir bewiesen, dass wir als globale Hausbank in einem sich schnell ändernden Umfeld Wert für unsere Kunden und unsere Aktionäre schaffen", sagte Sewing. Im Gesamtjahr soll die Eigenkapitalrendite auf mehr als 10 Prozent klettern. In den ersten neun Monaten lag sie bei 10,9 Prozent./ben/stw/stk

