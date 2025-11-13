Deutsche Euroshop macht mehr Gewinn - Prognosen für 2025 präzisiert
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Gewinn kräftig gesteigert. Unter dem Strich legte er um 13,4 Prozent auf 93,5 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Das Bewertungsergebnis habe von den gestiegenen Mieterträgen profitiert und sich deutlich verbessert. Der Umsatz sank hingegen um 1,3 Prozent auf 197,4 Millionen Euro. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen 155,4 Millionen Euro und damit 4,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
Für das laufende Jahr präzisierte der Konzern seine Prognosen. Der Umsatz dürfte mit 268 bis 273 Millionen Euro im unteren Bereich der bisherigen Spanne von 268 bis 276 Millionen liegen und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) und die Kennzahl FFO im mittleren Bereich der ursprünglichen Prognose. Das Vorsteuerergebnis (Ebt) ohne Bewertungsergebnis werde wegen höherer Zinsaufwendungen hingegen mit 144 bis 149 Millionen Euro unter der ursprünglichen Prognose von 150 bis 158 Millionen erwartet.
Der Aktienkurs reagierte nachbörslich kaum auf die Neuigkeiten. Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden./jha/he
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Euroshop
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Euroshop
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG
Analysen zu Deutsche Euroshop AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.2025
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|18.08.2025
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|15.08.2025
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|07.08.2025
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.2025
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|15.08.2025
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|07.08.2025
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|15.05.2025
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|03.04.2025
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|15.08.2025
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.2025
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.2025
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.03.2023
|Deutsche Euroshop Reduce
|Baader Bank
|16.08.2022
|Deutsche Euroshop Reduce
|Baader Bank
|12.08.2022
|Deutsche Euroshop Reduce
|Baader Bank
|26.07.2022
|Deutsche Euroshop Sell
|Warburg Research
|13.06.2022
|Deutsche Euroshop Reduce
|Baader Bank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Euroshop AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen