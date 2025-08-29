Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Montagmittag nach

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 29,98 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 29,98 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 29,92 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 760.581 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,09 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 7,04 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 53,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 29,73 EUR angegeben.

Deutsche Bank gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15,03 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

PayPal-Aktie steigt: Entschädigung für Händler nach Milliarden-Panne angekündigt

Siemens Energy-Aktie schwächelt: Starke Auftragslage, aber verhaltener Markt

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor 5 Jahren verdient