Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 30,08 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 30,08 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,29 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 139.517 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,09 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2025. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 6,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,81 EUR ab. Mit Abgaben von 54,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 29,73 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank -0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 15,03 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

