Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 29,63 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 29,63 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 29,19 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,69 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.213.798 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 32,09 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,29 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,81 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 114,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,49 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.
Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,03 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,23 Mrd. EUR eingefahren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
