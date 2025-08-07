Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 30,75 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 30,75 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,99 EUR zu. Mit einem Wert von 30,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.000.055 Stück gehandelt.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 30,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,78 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 12,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 26,02 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,23 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Deutsche Bank-Aktie im Plus: FC Bayern-Finanzvorstand Diederich wird globaler Co-Chef der Unternehmensbank

Siemens Energy-Aktie rutscht ab: JPMorgan erwartet Aufstieg von Siemens Energy in den EuroStoxx 50