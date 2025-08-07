DAX24.126 -0,3%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.243 -0,4%Euro1,1649 -0,2%Öl66,35 -0,1%Gold3.400 +0,1%
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Nikkei springt weit hoch - DAX tendiert nach unten - wieder weiter entfernt vom Rekordhoch Nikkei springt weit hoch - DAX tendiert nach unten - wieder weiter entfernt vom Rekordhoch
The Trade Desk-Aktie zweistellig unter Druck nach Bilanz und Personalwechsel The Trade Desk-Aktie zweistellig unter Druck nach Bilanz und Personalwechsel
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Kurs der Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag auf rotem Terrain

08.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 30,41 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,71 EUR 0,25 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 30,41 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 316.534 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,12 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 12,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 57,99 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 26,02 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 15,03 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
24.07.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
24.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
17.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
12.08.2024Deutsche Bank HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2024Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

