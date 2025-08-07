Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 30,41 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 30,41 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 316.534 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,12 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 12,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 57,99 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 26,02 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 15,03 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,90 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie
Deutsche Bank-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli
Deutsche Bank-Aktie im Plus: FC Bayern-Finanzvorstand Diederich wird globaler Co-Chef der Unternehmensbank
Siemens Energy-Aktie rutscht ab: JPMorgan erwartet Aufstieg von Siemens Energy in den EuroStoxx 50
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|25.07.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|24.07.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|24.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|17.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|12.08.2024
|Deutsche Bank Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.2024
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen