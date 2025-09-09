Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Vormittag stärker
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 30,65 EUR zu.
Um 09:06 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 30,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,67 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,50 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 271.965 Stück gehandelt.
Bei 32,09 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,68 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (13,81 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,94 Prozent.
Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,09 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.
Am 24.07.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von -0,28 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 3,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
