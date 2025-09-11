DAX23.624 -0,3%ESt505.366 -0,4%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.042 -0,4%Euro1,1731 ±-0,0%Öl66,85 +0,8%Gold3.651 +0,5%
Aktienentwicklung

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büßt am Mittag ein

12.09.25 12:07 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 31,29 EUR ab.

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 31,29 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 31,11 EUR. Bei 31,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.125.722 Deutsche Bank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,09 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,11 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,09 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von -0,28 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,23 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,03 Mrd. EUR.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,25 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

