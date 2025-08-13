Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Vormittag fester

Deutsche Bank im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 31,02 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,93 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 117.728 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,24 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,29 EUR. Dieser Wert wurde am 15.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,77 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank -0,28 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 15,03 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,23 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

ING-Aktie fester: ING-Kunden erhalten Zugang zu PayPal-Konkurrent Wero

ING-Aktie freundlich: Neue Angebote bei ING - Kreditkarte, Junior-Konto & Co.

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 10 Jahren abgeworfen