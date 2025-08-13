DAX24.239 +0,2%ESt505.395 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.241 -1,1%Euro1,1673 -0,3%Öl65,79 +0,1%Gold3.351 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lilium A3CYXP
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität? Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität?
Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deutsche Bank im Blick

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Vormittag fester

14.08.25 09:24 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,15 EUR 0,23 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 31,02 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,93 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 117.728 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,24 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,29 EUR. Dieser Wert wurde am 15.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,77 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank -0,28 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 15,03 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,23 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

ING-Aktie fester: ING-Kunden erhalten Zugang zu PayPal-Konkurrent Wero

ING-Aktie freundlich: Neue Angebote bei ING - Kreditkarte, Junior-Konto & Co.

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Mario Tama/Getty Images

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
08:46Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:46Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
24.07.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
17.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
12.08.2024Deutsche Bank HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2024Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen