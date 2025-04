Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 09:07 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 20,53 EUR zu. Bei 20,54 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 369.267 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 23,54 EUR erreichte der Titel am 26.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 14,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 12,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 67,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,14 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 30.01.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,60 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 29.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

