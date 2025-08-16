DAX24.266 -0,4%ESt505.413 -0,7%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.671 -1,7%Euro1,1683 -0,3%Öl66,10 -0,1%Gold3.348 +0,4%
Kursentwicklung im Fokus

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank wird am Mittag ausgebremst

18.08.25 12:05 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank wird am Mittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 31,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,16 EUR -0,03 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 31,12 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,90 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,24 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.017.216 Aktien.

Bei 31,79 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 2,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 13,77 EUR fiel das Papier am 17.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,77 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2025. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,28 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,90 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Experte warnt: Diese beliebte Anlagestrategie birgt einige Gefahren

Diese Änderungen erwartet JPMorgan im Stoxx und im EURO STOXX

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

