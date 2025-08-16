Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank wird am Mittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 31,12 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 31,12 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,90 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,24 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.017.216 Aktien.

Bei 31,79 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 2,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 13,77 EUR fiel das Papier am 17.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,77 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2025. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,28 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,90 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

