Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag nahezu unbewegt

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 31,28 EUR.

Bei der Deutsche Bank-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 31,28 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,31 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 30,90 EUR. Bei 31,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.662.227 Deutsche Bank-Aktien.

Bei einem Wert von 31,79 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,63 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2024 bei 13,77 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,77 EUR an.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach -0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Experte warnt: Diese beliebte Anlagestrategie birgt einige Gefahren

Diese Änderungen erwartet JPMorgan im Stoxx und im EURO STOXX

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen