Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit roter Tendenz

18.08.25 09:25 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 31,04 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 31,04 EUR nach. Bei 30,90 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 31,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 334.399 Deutsche Bank-Aktien.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 31,79 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 2,40 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 13,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 125,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 24.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,03 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,23 Mrd. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,90 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

