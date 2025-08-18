Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 31,46 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 31,46 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,51 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 73.056 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,79 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Gewinne von 1,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,81 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 56,10 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,77 EUR.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,23 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

