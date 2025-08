Deutsche Börse Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Deutsche Börse

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 256,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 256,10 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 255,40 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 257,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 131.526 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. 14,92 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 176,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 31,16 Prozent Luft nach unten.

Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,23 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,63 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

