Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 258,30 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 258,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 257,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 257,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 31.159 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 13,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 180,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 29,98 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2024 mit 4,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,24 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 271,63 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingefahren

Analysten sehen bei Deutsche Börse-Aktie Potenzial

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren