Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zieht am Vormittag an

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 260,10 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 260,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 259,70 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.209 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 13,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 182,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,24 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 271,63 EUR aus.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingefahren

Analysten sehen bei Deutsche Börse-Aktie Potenzial

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren