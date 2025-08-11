Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Mittag Verluste

So bewegt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 260,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,1 Prozent auf 260,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 259,50 EUR. Bei 262,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 55.646 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 11,45 Prozent niedriger. Bei 183,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,24 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 271,63 EUR an.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 11,13 EUR je Aktie aus.

