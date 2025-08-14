DAX24.294 -0,3%ESt505.426 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.933 ±-0,0%Nas21.616 ±-0,0%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1672 -0,4%Öl65,58 -0,8%Gold3.338 +0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

18.08.25 16:10 Uhr

18.08.25 16:10 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 256,30 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
256,10 EUR 0,90 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Börse-Aktie bewegte sich um 15:50 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 256,30 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 256,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 255,50 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 255,70 EUR. Bisher wurden heute 47.608 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 12,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 191,90 EUR am 17.08.2024. Abschläge von 25,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,24 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 271,63 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

