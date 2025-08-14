Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 256,30 EUR an der Tafel.

Die Deutsche Börse-Aktie bewegte sich um 15:50 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 256,30 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 256,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 255,50 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 255,70 EUR. Bisher wurden heute 47.608 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 12,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 191,90 EUR am 17.08.2024. Abschläge von 25,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,24 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 271,63 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen

Was bedeuten die Punkte? Der DAX und seine Entstehungsgeschichte

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingefahren