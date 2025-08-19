Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag im Aufwind

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 258,10 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 258,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 254,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 55.539 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 294,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 14,03 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 195,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 32,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,24 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 271,63 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 855,30 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 855,30 Mio. EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,13 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

