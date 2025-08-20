Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 257,00 EUR.
Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 257,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 257,00 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 259,80 EUR. Zuletzt wechselten 22.970 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.
Am 05.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 294,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 195,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,12 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,63 EUR.
Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie.
Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?
DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen
Was bedeuten die Punkte? Der DAX und seine Entstehungsgeschichte
