Deutsche Börse im Fokus

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

25.08.25 09:24 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 256,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
257,00 EUR -0,70 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 256,10 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 254,50 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 254,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.810 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 12,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.08.2024 (196,80 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,24 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 4,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 271,63 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 11,13 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
01.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
07.05.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

