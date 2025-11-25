Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 216,60 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 216,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 218,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 217,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 76.894 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 294,30 EUR markierte der Titel am 05.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 26,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 201,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 7,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,21 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 263,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,13 EUR je Aktie belaufen.

