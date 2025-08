Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 31,06 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 31,06 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,05 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,31 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.232.168 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 15,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2024 auf bis zu 23,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,73 EUR an.

Am 15.05.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 29,76 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 07.08.2025 gerechnet. Deutsche Telekom dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

