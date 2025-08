Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 31,46 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 31,46 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 31,49 EUR. Bei 31,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 757.387 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 07.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,47 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,40 Prozent.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,73 EUR.

Am 15.05.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 29,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,49 Prozent gesteigert.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

