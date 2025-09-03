DAX23.740 +0,6%ESt505.339 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,65 +1,5%Gold3.613 +0,7%
Heute im Fokus
DAX fester -- Börsen in Fernost schließen freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Rüstungsaktien, ASML, Airbus, AMD, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy
Deutsche Telekom im Blick

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag mit Abschlägen

08.09.25 09:24 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 31,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
31,69 EUR -0,06 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 31,60 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 31,57 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,71 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 104.290 Stück.

Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 13,64 Prozent zulegen. Am 20.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 25,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 18,92 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,11 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Bildquellen: Deutsche Telekom

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
