Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 26,63 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 26,63 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 26,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.100.401 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. 34,85 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 2,37 Prozent Luft nach unten.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,97 EUR an.

Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,67 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2027 erwartet.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.

