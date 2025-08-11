Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 30,07 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 30,07 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 30,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 30,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.106.587 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 16,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2024 auf bis zu 24,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,11 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 28,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

