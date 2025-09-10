DAX23.624 -0,3%ESt505.366 -0,4%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.042 -0,4%Euro1,1731 ±-0,0%Öl66,85 +0,8%Gold3.651 +0,5%
Kursentwicklung im Fokus

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag freundlich

12.09.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 30,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
30,05 EUR -0,13 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 30,05 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 30,13 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 710.926 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 19,50 Prozent Luft nach oben. Am 20.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,62 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,11 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Telekom

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
