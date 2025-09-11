DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.915 -0,4%Nas22.129 +0,4%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,46 +1,7%Gold3.646 +0,3%
Kursverlauf

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Nachmittag seitwärts

12.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 29,98 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
29,97 EUR -0,21 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 29,98 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 30,13 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,95 EUR aus. Bei 30,11 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.568.432 Aktien.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 16,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 25,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,11 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com

