Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteuert sich am Vormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 30,44 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 30,44 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,39 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 133.900 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 17,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 18,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,11 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 28,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

