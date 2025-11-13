Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Donnerstagvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 27,36 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 27,36 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 27,71 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,51 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 860.780 Stück gehandelt.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 31,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,97 Prozent.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 39,97 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,67 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 19.02.2027 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Ausblick: Deutsche Telekom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren eingefahren